Partido de María Camila Osorio el primero en agotar boletería en Wimbledon

El partido de María Camila Osorio está programado para este viernes a las 6:15 am, hora colombiana, ante Aryna Sabalenka. Corresponde a la tercera ronda de Wimbledon y la bielorrusa es amplia favorita por ser la número 4 del mundo. De otro lado, la cucuteña salió con problemas físicos de su último juego contra Aleksándrova.

¿Cómo funciona la boletería?

Los usuarios que están registrados compran la boleta que corresponda a una cancha. La central es la más solicitada y de ahí en adelante va descendiendo su importancia según el número de la cancha. A Osorio y Sabalenka las programaron en la número 2, es decir, la tercera en importancia.

Lo curioso es que desde esta mañana la cancha número 2 aparece "sold out" y todo lo demás disponible. El viernes en la central juegan: Evans vs Korda, Murray vs Shapovalov y Jabeur vs Muguruza. En la cancha 1: Djokovic vs Kudla, Samsónova vs Stephens y Mertens vs Keys. Todo disponble menos la cancha 2 donde aparte de la colombiana juegan: Pliskova vs Martincová y Bautista Agut vs Koepfer.

Incluso quedaban boletas para el día sábado en la cancha central y número 1 donde Federer enfrentará al británico Norrie y el público local enloquece por esas entradas. También jugará el excéntrico Kyrgios. Tal vez una de las razones es que la cancha 2 tiene un precio intermedio, puede estar alrededor de 80 libras ($415.000 pesos colombianos).

Además, este escenario tiene una capacidad de 4.000 espectadores, pero el aforo está en el 50% (2.000 personas). En cambio la cancha central es para 15.916 (7.958) espectadores y la número 1 para 12.345 (6.172). La diferencia de capacidad es bastante y podría ser otra de las razones para que la boletería se haya agotado primero.