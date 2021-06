El emocionante video de despedida de Duván Vergara de América de Cali

El futbolista Duván Vergara se despidió del América de Cali este martes por medio de una vídeo carta, luego de unirse al Monterrey y hacer presencia en territorio mexicano para comenzar trabajos en la disciplina 'rayada'.

En dicho mensaje subido a sus redes sociales, resaltó su felicidad por haber hecho parte de la institución 'escarlata', así como le agradeció a los técnicos que tuvo, Alexandre Guimarães y Juan Cruz Real, por haberles dado la confianza. Del mismo modo, destacó en unas palabras a Tulio Gómez, a quien se refirió como "un loco que confío en mí".

En el vídeo, comienza con: "Cuando uno ama es inevitable controlar la nostalgia. Con lágrimas y el corazón arrugado, llega el día que tengo de partir de un club que me abrió las puertas cuando otros me las cerraron, llegó un señor loco que confió en mí y mis capacidad, me dio la capacidad y estoy agradecido siempre, don Tulio".

Vergara no dejó de lado a los hinchas, a quienes les agradeció por su apoyo y a los que se refirió como unos "locos, se me erizaba la piel cuando coreaban mi nombre".

Así mismo, le dedicó unas palabras especiales a compañeros que fueron la columna principal del América de Cali en los dos títulos consecutivos que consiguieron como Marlon Torres, Luis Paz, Adrián Ramos, Yesus Cabrera y Rafael Carrascal.

Duván Vergara, que en pocos meses cumplirá 25 años, llegó a América de Cali en enero de 2020 luego de su sigiloso paso por Rosario Central. Desde entonces, disputó un total de 70 partidos, anotó 19 goles y realizó 6 asistencias, siendo un jugador fundamental en la obtención del bicampeonato de la Liga Colombiana.