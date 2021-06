¿Castigo o consuelo? Pitana no dirigirá en la próxima fecha de Copa América

La gran polémica de la Copa América se vivió en el duelo de Colombia vs Brasil. "La FCF solicita a la CONMEBOL la suspensión inmediata de los árbitros del partido, así como recientemente la Comisión de Árbitros suspendió a dos árbitros colombianos por el error grave", fue el comunicado de los directivos colombianos.

Todo por el gol que convalidó Néstor Pitana cuando el balón pegó en él y dejó seguir la jugada. La discusión estuvo en si eso generó un ataque prometedor o no. La Conmebol respaldó públicamente a los jueces y los expertos y periodistas dieron opiniones divididas.

Colombia descansará en la última fecha. El domingo juegan en el Grupo A Brasil vs Ecuador y Perú vs Venezuela, mientras que en el B se enfrentan Bolivia vs Argentina y Uruguay vs Paraguay. Néstor Pitana no fue designado para ninguno de estos partidos.

En redes se especuló con que sería un castigo para el árbitro y un consuelo para Colombia tras su reclamo, pero hay que aclarar que Pitana apenas ha dirigido 2 partidos en la Copa América, ambos a Colombia. Ningún juez dirige en todas las fechas por lo que hasta las finales se podrá saber si la Conmebol sancionó o no al argentino.