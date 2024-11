Horóscopo HOY del profesor Salomón: ¡Ojo! Partes del cuerpo que debe hacerles un chequeo

El profesor Salomón, experto en la lectura de cartas, afirma que distintos signos del zodiaco pueden estar sintiendo molestias en algunas partes del cuerpo, por lo que debe prestarle bastante atención y hacer seguimiento por parte de un médico. Además, en su horóscopo diario, leyó las predicciones en cuanto a dinero y el amor.

El número 22 significa gran poder y de gran fuerza, pues es el número maestro. Las personas nacidas bajo esta fecha vienen a enseñar a los demás con su ejemplo, con la forma de ser y todas sus cualidades, tanto hombres como mujeres son maestros por excelencia, pues son exigentes, ya que les gustan las cosas especiales.

Como recomendación, el profesor Salomón sugiere encomendarse a Santa Rita de Casia y pedirle que lo acompañe e interceda en este año, para que pueda lograr estabilidad, amor, salud y riqueza en el nuevo año que comienza. El color del día es el beige o colores arena y el número de la suerte es el 4423.

Horóscopo HOY

Géminis:

Tenga cuidado con su salud, en especial si presenta dolores o molestias en la cabeza. Recuerde que el cuerpo alerta de problemas a través de dos áreas clave: la cabeza y el estómago, considerados “los dos cerebros”. Evite automedicarse y consulte a un médico.

En el ámbito económico, su situación estará fortalecida y en mejora; es posible que recupere un dinero. En el amor, procure evitar discusiones y busque armonía con su familia, amigos, hijos y pareja. Reconcíliese y fomente la paz para que todo fluya en perfecto orden.

Número de la suerte: 4864

Libra:

Preste atención a su salud, ya que el estrés podría afectarlo seriamente. Evite afanarse y llevar un ritmo acelerado. Recuerde que todo tiene solución y que la calma es esencial para cuidar su bienestar físico y emocional.

En lo económico, recibirá un dinero que le permitirá saldar deudas y ayudar a otros. En el amor, vivirá momentos especiales. Si está soltero, alguien interesante podría aparecer. Si está en pareja, disfrutará de experiencias llenas de amor y alegría.

Número de la suerte: 2025

Acuario:

Aunque todo estará mejorando, cuide su salud, en especial la columna vertebral y la espalda. También preste atención a sus pies, pues requieren cuidado y atención especial.

En el aspecto financiero, aunque algunos planes no salieron como esperaba, no se preocupe: cerrará el año con estabilidad. No permita que los problemas sin resolver lo agobien; todo se solucionará. En el amor, si alguien no lo valora, es mejor dejarlo ir. Recuerde que el amor no se mendiga y que la paz interior es invaluable.

Número de la suerte: 8850

Aries:

Cuide sus pies, rodillas y garganta, y realice chequeos médicos si es necesario. En lo económico y emocional, recibirá buenas noticias. Un ingreso significativo le proporcionará estabilidad financiera y mejorará su bienestar emocional.

Número de la suerte: 8450

Leo:

Tenga precaución con su sistema digestivo y la columna vertebral, ya que podrían causarle molestias. Nuevas oportunidades, como ofertas laborales o emprendimientos, surgirán, generándole beneficios económicos.

En el amor, si está en desacuerdo con su pareja, procure dialogar para resolver los problemas. El diálogo es clave para que las relaciones funcionen.

Número de la suerte: 1358

Sagitario:

Cuide su salud, especialmente los hombros, brazos y la vista. El estrés puede intensificar estas molestias. La suerte está de su lado, así que pida al universo lo que necesite, confiando en que lo recibirá.

En el amor, evite los celos, ya que son malos consejeros. Si tiene dudas, comuníquelas abiertamente en lugar de guardarlas.

Número de la suerte: 0123

Cáncer:

Preste atención a su piel, ya que podría presentar alergias o manchas. Use correctamente cremas y bloqueadores, pues la piel es el órgano más grande del cuerpo humano.

En lo económico, recibirá una bendición que le permitirá realizar proyectos. Aunque el dinero no llegue de forma abundante, será suficiente para lo que necesita. En el amor, cierre capítulos del pasado y permita que nuevas oportunidades lleguen. Sin amor, la vida pierde su brillo.

Número de la suerte: 4556

Escorpio:

Cuide su salud en general, especialmente la vista, el sistema digestivo y la salud genital, sin importar su género. Realice revisiones médicas preventivas.

En el ámbito económico, nuevos proyectos traerán excelentes resultados, brindándole estabilidad y nuevas fuentes de ingreso. En el amor, deberá tomar una decisión importante: permanecer en una relación o dar un paso hacia adelante.

Número de la suerte: 4470

Piscis:

Cuide su columna y espalda, ya que podrían aparecer molestias. Aunque le cueste, realice los chequeos médicos necesarios.

En lo financiero, surgirán oportunidades para invertir, realizar buenas compras o solicitar un préstamo. Esto le brindará estabilidad. En el amor, usted tiene el control. Si una separación reciente lo ha hecho desconfiar del amor, recuerde que la tranquilidad también es válida, siempre que no cargue con amargura.

Número de la suerte: 1579

Tauro:

El mal genio podría estar afectando su salud. Controle sus emociones para evitar que las tensiones repercutan en su bienestar físico.

En el aspecto económico, aunque haya asuntos pendientes por resolver, no se preocupe, todo se aclarará. En el amor, a pesar de su carácter celoso y complicado, podrá solucionar los problemas. Lo que desee en este ámbito será alcanzable si se lo propone.

Número de la suerte: 0995

Virgo:

Cuide su sistema digestivo y evalúe qué alimentos son beneficiosos para usted. Evite dietas extremas o influencias de redes sociales y busque asesoramiento de un especialista para establecer una rutina adecuada.

En el aspecto financiero, recibirá grandes satisfacciones y bendiciones. Invierta de manera inteligente. En el amor, aunque puedan surgir dificultades, las cosas se resolverán. Ofrezca disculpas o perdone si es necesario; el amor verdadero sana, comprende y no está regido por el ego.

Número de la suerte: 1117

Capricornio:

Tenga cuidado con la vista y realice chequeos médicos. En lo económico, las cartas auguran la llegada de grandes cantidades de dinero, incluso a través de juegos de azar.

En el amor, si terminó una relación recientemente, dé vuelta a la página y viva el presente. El pasado quedó atrás y el futuro es incierto, así que disfrute del aquí y ahora.

Número de la suerte: 3592