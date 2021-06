La cantidad de propuestas que han hecho a Melissa Martínez para desnudarse

La reconocida periodista deportiva Melissa Martínez publicó un video en su cuenta de Instagram en el que quiso compartir con sus más de 2,5 millones de seguidores algunos secretos de su vida personal.

Dentro de las cosas que contó, mencionó las propuestas que le han hecho para desnudarse para publicaciones para adultos: “En cuatro oportunidades le han ofrecido ser portada de revistas para adultos, obviamente no acepté, así que esas fotos no están rodando por ahí”.

Aparte de esto, también habló de un disgusto que tuvo por una nota que publicaron de ella en el especial de inocentes: “me molesté mucho cuando un 28 de diciembre, un día de inocentes, sacaron un video donde un hincha me pegaba en la nalga, me pareció horrible”.

Entre las confesiones que contó la bella presentadora, relató que estuvo “a punto de morir” en el matrimonio de su amiga, la presentadora Laura Tobón, y el empresario Álvaro Rodríguez; que ganó un reinado, donde dio su primer beso y que le encanta ver videos de extracción de espinillas, entre otras.

El video ha sido todo un éxito, pues en cuestión de horas ya tiene más de 75.000 reproducciones, más de 8.000 likes y más de 200 comentarios en los que sus seguidores le escriben que se identifican con ella en algunas de sus locuras.

Hasta su esposo, el futbolista Matías Mier, comentó: “Jajaja eres la mejor mi vida! Pero hay cosas que no supero jajaja. Te amo muchísimo”, recibiendo mucho apoyo y felicitaciones por la pareja que hace junto con Melissa Martínez.