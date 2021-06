Lina Tejeiro llenó de risas a sus fans con un video hablando en inglés

Lina Tejeiro sorprendió a sus fans con un gracioso video en el que habla en inglés, pero no con buena pronunciación. Sus seguidores se ríeron con ella.

Aunque algunas personas la criticaron y no lo tomaron con sarcasmo, la actriz salió y respondió por esto.

Lea también:

"He tomado la difícil decisión de no seguir contestando en inglés, no porque yo no sepa hablar inglés, es porque ustedes no entienden mí inglés y me lo están criticando", dijo con sarcasmo.

Su video sumó más de 150 mil likes y estuvo lleno de comentarios de risa de todos sus seguidores.