Arturo Reyes contundente sobre su salida del Junior: “El barco no se estaba hundiendo”

Arturo Reyes (Photo by Luis ACOSTA / AFP) (Photo by LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images)

Junior de Barranquilla tiene nuevo técnico tras la salida de Arturo Reyes, su reemplazo fue el venezolano César Farías, quien ya debutó con derrota ante el Medellín en Copa. Tras lograr su partido 100, la directiva del cuadro barranquillero decidió destituir al entrenador samario, que se encuentra resolviendo temas legales con la institución.

Arturo Reyes habló con el El VBar y dejó en claro que su salida fue sorpresiva, añadiendo una crítica constructiva hacia el fútbol colombiano. También explió el incidente con su número telefónico, que se filtró a la luz pública y por eso no ha podido comunicarse con los directivos.

Actualidad después de Junior

“Normalmente, hacemos reuniones con el cuerpo técnico y evaluándonos entre nosotros, lógicamente mirando mucho fútbol de Sudamérica. Nos gusta estar enterados de las ligas con los resúmenes y los partidos importantes”.

Agradecimientos en Barranquilla

“Son decisiones que toman las directivas de los equipos, yo creo que nosotros, en el tiempo que estuvimos, son tres veces ya, y simplemente mirar hacia el futuro, muy agradecido siempre con la ciudad, la institución y la gente que está en el club, y lógicamente con el aficionado”.

Rendimiento con 100 partidos encima

“Eso es lo ideal, pero hay situaciones, momentos distintos en cada institución y cada uno lo ve desde su punto de vista. Las veces que hemos terminado con Junior, hemos clasificado con el equipo internacionalmente. El rendimiento de nosotros en los 100 partidos que completamos es del 57% y en condición de local, la gente a veces no entiende que al menos, cuando hemos estado, hemos tenido un buen rendimiento con el goleador del torneo Carlos Bacca que es un gran mérito, porque es un jugador que en algún momento no se le tenía confianza y él junto al equipo le ayudaron a ser el mejor del torneo. Los números están ahí.

Apoyo desde la interna del equipo

“Con el grupo de jugadores las cosas estaban bien, es un equipo trabajador, serio para trabajar y en el que uno puede confiar, apenas termina el partido con Santa Fe, estábamos en buena posición y todo estaba por desarrollarse, pero bueno, así son las decisiones y hay que aceptarlas”.

Copa Libertadores 2024 y relación con la hinchada

“El barco no se estaba hundiendo, yo he sentido el apoyo de la gente, precisamente unos días antes de ese partido sentimos el apoyo de algunas barras y no sé qué pudo haber pasado antes del duelo con Santa Fe, las cosas cambiaron respecto a las barras. Pero es el ambiente de un equipo que quería clasificar en Libertadores luego de casi 13 años y quedamos primeros siendo invictos. El gol nos costó en octavos y el fútbol es de goles, por eso Colo Colo está disfrutando la Libertadores con River”.

Un posible retorno a Junior

“Yo soy entrenador y así como los jugadores, yo necesito estar activo lógicamente en el momento, para todos, es un momento difícil, pero estamos con la frente en alto, hemos hecho un trabajo con mucha intensidad y me parece que la campaña en cuanto a números ha sido bueno”

La complejidad de la Liga colombiana

“El fútbol colombiano es complejo, precisamente con los factores que inciden como los viajes y jugar a diferentes alturas. Hay cosas que nadie toca como la diferencia que hay de las gramas y todo eso tiene mucho que ver en encontrar rendimientos tan irregulares y nosotros aplaudimos esto último que ha pasado, siempre que hay un torneo internacional como el Sub-20 los estadios se ven hermosos y es algo a tener en cuenta para que sigamos adelante. Todos los procesos necesitan tiempo y los directivos deben estar cerca de su entrenador, es una parte fundamental para el proyecto, teniendo una buena comunicación para saber que es lo que se está haciendo, en Colombia y en muchas partes del mundo los resultados priman”.

La importancia del trabajo del entrenador

“No quedamos en deuda y en el fútbol desde muchos campos hay que mirarlo, muchas personas tienen opiniones, pero la más cercana es del entrenador que tiene información que no todos tienen y yo al menos cada vez que escucho que le exigen a un jugador digo que no puede ser posible, porque ellos no saben lo que hay adentro y hay muchos jugadores que para la retina del público no son importantes pero para el entrenador sí”.

Problema con su número filtrado a la luz pública

“No he tenido comunicación con la gente del Junior, hubo un inconveniente con el número mío, que salió en televisión y recibí más de 500 mensajes en casi 12 horas. Me toco cambiar el número y no he podido hablar con nadie”.

Decisión de los directivos y su reemplazo Farias

“Eso no debería ser así, pero ellos ya tomaron la decisión y se demoraron en conseguir la persona que debía comentármelo, pero eso ya es pasado”.

Nivel físico del equipo

“Cuando se pone de moda que un entrenador sale, hay dos factores o es indisciplina o mal físicamente este equipo por la manera en que entrenaba y por la metodología fuimos primeros en Libertadores, compitiendo bien en todos los estadios. Es más, en estos momentos los equipos que nos enfrentamos son primeros en sus Ligas y los logros están para mostrarlos. El equipo estaba dentro de los ocho antes de salir y teníamos un partido aplazado que se jugó cuando llegó Farias, pero para la idea del profe puede que él necesite algo más desde lo físico, pero mientras que estuvimos al mando se ha bajado mucho el índice de lesiones musculares, siendo un punto a favor”.

Conversación con el gerente tras la desvinculación

“A mí la razón me la da el gerente, pero no he podido conversar con ellos, hace dos días hablé con el que para saludarme y saber cómo estaba, buscó el número mío, pero con esta institución no habrá un problema”.

Relación con la hinchada

“El hincha ve el momento del equipo y queda dolido por la Libertadores, de todas maneras, ellos también y la gente que me encuentro siempre me agradece por la décima. Así que esto que pasó en el último partido es muy raro, porque días antes habíamos sentido el apoyo por las barras”.