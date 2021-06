Ponente de proyecto de Reforma a la Justicia afirma que no tiene 'micos' / ()

Ante la polémica generada por un articulo del proyecto de Reforma a la Administración de la Justicia, que permitiría a abogados sin experiencia en la rama judicial aspirar y hacerse elegir como magistrados de Altas Cortes, fiscal general, procurador o registrador nacional, el autor de la iniciativa, el representante Harry González, aseguró que ese artículo no es un mico.

En primer lugar, recordó que "el proyecto se discutió en la Cámara de Representantes hace un mes y medio. Y ese artículo en particular se aprobó por la plenaria, a pesar de haberse presentado una propuesta para eliminarlo. Yo ofrezco excusas porque los congresistas tenemos que ser acuciosos en revisar las redacciones, para evitar que se generen este tipo de suspicacias".

Y, por lo mismo, el congresista liberal enfatizó en que "a mi no me parece que esto sea visto como un mico, en el sentido de que el texto de la reforma y este artículo en particular, tiene un contenido relacionado con la temática que se está discutiendo. Este articulo se refiere a la experiencia adicional para los funcionarios de la administración de Justicia en Colombia".

Pese a ello, González ratificó que si el parágrafo de este artículo que abre esa posibilidad genera inconvenientes o va en contra de la constitución, está de acuerdo con eliminar la propuesta "por la suspicacia" que está generando. "Yo le pido al Senado de la República que hagan el estudio con rigurosidad y puedan establecer si lo más conveniente es eliminar ese artículo", concluyó.

El proyecto, como recordó el legislador, ya fue aprobado en primero y segundo debate en la Cámara de Representantes. Su siguiente discusión será en la Comisión Primera del Senado, a cuyos integrantes les pidió hacer los respectivos ajustes para que la reforma a la administración de la Justicia salda adelante.