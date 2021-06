A juicio la excongresista Tatiana Cabello por corrupción

La Corte Suprema de Justicia acusó a la exrepresentante a la Cámara por Bogotá, Tatiana Cabello, para que responda en juicio por el delito de concusión en concurso homogéneo, en la modalidad de delito continuado.

La Sala de Instrucción de ese alto tribunal, al finalizar la etapa de investigación, consideró que la exmilitante del partido Centro Democrático habría exigido a cinco mujeres integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo un porcentaje de su salario entre el 2014 y 2017, para que continuaran en su puesto.

La defensa de Cabello había indicado que se trataba de señalamientos falsos o los indilgaron a terceras personas, pero la Corte Suprema indicó que al parecer las víctimas sí recibían instrucciones de la entonces congresista.

De hecho, al evaluar los testimonios, chats, correos y extractos bancarios, la Corte encontró que las empleadas del Congreso de la República, al servicio de la UTL, sí entregaban parte de su salario oficial o los destinaban a gastos que ordenaba la entonces congresista.

Por otro lado, la Sala de Instrucción descartó las denuncias contra Cabello hicieran parte de intrigas o ataques de sus contradictores políticos, “porque revisten las características del delito por el cual fue acusada”.

La Corte mantuvo su decisión de no imponer medida de aseguramiento contra la ex congresista por no ser necesaria, “pues no advierte que la exrepresentante obstruirá o evadirá a la justicia”, dice la providencia.

En 2017, el partido Centro Democrático expulso a Tatiana Cabello, “no tolerará ningún acto de corrupción por parte de sus miembros ni de sus representantes a las corporaciones públicas, y aplicará su mano firme con rigor, respetando la Ley”, señaló en su momento la colectividad política.