Campesinos en Bolívar protestan para exigir avances en la reforma agraria

Cartagena

Campesinos y asociaciones rurales del departamento de Bolívar participaron en una jornada nacional de protestas que buscó visibilizar lo que ellos consideran una falta de avances en la reforma agraria contemplada en el acuerdo de paz con las extintas FARC. Los bloqueos afectaron vías principales como la variante Mamonal-Gambote, Bayunca, Turbaco y María La Baja. La protesta, liderada por varias organizaciones campesinas, busca establecer un diálogo con las autoridades nacionales.

Únete al canal de alertas de WhatsApp de Caracol Radio en Cartagena

Daniel Rocha, vocero de la coordinadora campesina Somos Tierra, dijo a Caracol Radio: “No estamos en contra del presidente Petro, sino que apoyamos la política del cambio. Sin embargo, vemos que esta no llega a los territorios.” Rocha señaló que, aunque ha habido avances en la entrega de tierras respecto a gobiernos anteriores, los compromisos adquiridos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) aún no se han cumplido en su totalidad.

Uno de los casos mencionados ocurrió en Arjona, Bolívar, donde se comprometió la adjudicación de tierras entregadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a organizaciones campesinas. Rocha aseguró que este proceso sigue detenido, a pesar de las promesas hechas por el director nacional de la ANT. La falta de titularidad y proyectos productivos asociados a estas tierras genera preocupación entre las asociaciones campesinas.

Amalfi Hernández, vicepresidenta de la Asociación de Campesinos Afros de Bolívar, denunció que se están entregando tierras insuficientes y con contratos de comodato, lo que impide la estabilidad de las familias campesinas. “A nuestra asociación, de 175 familias, le entregaron 50 hectáreas, pero aparece como si ya hubiésemos recibido suficiente tierra. Esto es una mentira”, dijo Hernández. La representante también aseguró que se están presentando casos similares en otras regiones del departamento.

Las organizaciones también pidieron que las tierras se entreguen con títulos colectivos y no individuales, argumentando que esta modalidad garantizaría una mejor gestión y aprovechamiento de los terrenos. Además, insistieron en la necesidad de incluir proyectos productivos que permitan a las familias campesinas mantenerse en sus territorios y desarrollar actividades agrícolas sostenibles.

La protesta se extenderá, según los organizadores, hasta que se conforme una mesa de negociación con instituciones como la ANT, la SAE y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Los líderes campesinos insistieron en que estas entidades deben garantizar soluciones reales a las problemáticas planteadas. Aunque la Policía y las autoridades locales mediaron para evitar confrontaciones, el impacto negativo en la movilidad y las actividades industriales de Cartagena se mantuvo durante la jornada.