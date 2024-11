¿Hubo saqueo a las bodegas del alumbrado público? Lo que dice la Contraloría

Bucaramanga

Un equipo auditor de la Contraloría de Bucaramanga evidenció que hay deficiencias en la ejecución de los registros contables e inventarios físicos de los bienes que conforman el sistema de alumbrado público del municipio. También determinó que hay un supuesto incumplimiento de la política nacional para la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, Raee.

Esta es la primera observación que hace un organismo de control tras la serie de denuncias efectuadas sobre la presunta sustracción continuada de elementos de dos bodegas donde la alcaldía de Bucaramanga ha almacenado elementos que se dan de baja del sistema de alumbrado público.

Dentro de la conclusión del equipo auditor se advierte que los bienes presuntamente perdidos no se pueden catalogar como residuos de actividades que desarrolla la administración central por cuanto en ningún momento del proceso auditor se logra demostrar que los bienes hacían parte de un proceso de chatarrización.

“Por el contrario, la administración central no logró demostrar mediante acto administrativo que estos fueren residuos o chatarra; así mismo no se logra demostrar mediante procedimientos establecidos por la misma administración central que estos bienes fuesen declarados en baja contablemente”.

Agrega además el informe que en las bitacoras de la empresa de vigilancia se logra demostrar que el retiro de material de alumbrado público se llevó a cabo en la vigencia 2024. De acuerdo con la Contraloría se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia discipliaria, fiscal y penal.

¿Qué dicen los veedores?

Mauricio Diaz Millán, uno de los denunciantes recuerda que hace meses se hizo una denuncia ante la Contraloría de Bucaramanga avisando que había una pérdida de elementos almacenados en las bodegas. Eran luminarias reemplazadas dentro del proceso de modernización que se efectuó durante las alcaldías de Rodolfo Hernández y Juan Carlos Cárdenas.

“Todos esos elementos estuvieron almacenados durante 5 ó 6 años; a partir de febrero hay registros de que empezó una serie de salidas irregulares, lo que yo he denominado el saqueo. Procedí a radicar un derecho de petición solicitando información al respecto. Me contestaron el 17 de mayo; me dicen que estaban haciendo un inventario cuando yo tenía conocimiento que no había absolutamente nada por lo que procedí a denunciar el caso ante la Contraloría que a su turno hizo una visita al sitio y se constató que las bodegas estaban vacías”, asegura el señor Díaz Millán.

En su relato, asegura que los peritos de la Contraloría se fueron a las bodegas del alumbrado público. Encontraron otra diferencia. Hay 758 luminarias perdidas. El hallazgo habla de farolas nuevas y viejas. En resumen, el organismo de control evidenció un posible detrimento de $21 mil millones por elementos retirados que nunca fueron dados de baja y que desaparecieron y otros $1.700 millones que corresponden a las luminarias nuevas que se perdieron de la oficina del alumbrado público.

Reacciones al informe de la Contraloría

El exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey confrontó a la actual administración sobre el informe de la supuesta pérdida de los elementos del alumbrado público. En las redes sociales, el exmandatario instó a su sucesor a reponder “a la ciudadanía porqué (sic) su cuñado entró en febrero de 2024 a las bodegas de la alcaldía donde habían (sic) miles de millones de pesos en “chatarra” y dio la orden de que la cargaran en camiones para posteriormente desaparecerla, como dice la denuncia que hicieron en su contra”.

“¿En cuántos miles de millones la vendieron? ¿Dónde está la plata? ¿Montaron lavandería a través de diezmos en alguna iglesia? Ponga la cara, respóndale a la gente, deje de esconderse bajo falsas narrativas, información tendenciosa y mentiras. Le repito: quién miente, roba”, escribió el exalcalde en su cuenta de X.

Otra versión

El abogado penalista Rodrigo Parada, quien ha representado a la alcaldía de Bucaramanga en algunas causas, también se refirió al informe de la Contraloría. “Cuando el exalcalde se entere que en ese hallazgo él fue el principal señalado, se va a ir de para atrás. Juan Carlos, le sugiero leer el informe que la Contraloría de Bucaramanga filtró a varios opositores, antes de salir a hablar de “ladrones”. Mejor dicho, “un burro hablando de orejas”.

Recién se enteró el ex-alcalde que también le compulsaron copias, y ahora alega que estoy "confundiendo a la gente"



De momento, la alcaldía de Bucaramanga no ha emitido una declaración formal sobre los hechos.

