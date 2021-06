Productores de leche han perdido 93mil millones de pesos debido a bloqueos

En el día mundial de la leche instituido por la FAO, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Javier Ardila, asegura que las pérdidas en el sector lechero del país han sido cuantiosas y auguran un año difícil debido a lo que está ocurriendo hoy en día.

Se calcula que desde el inicio del Paro Nacional el sector ha perdido 93.000 millones de pesos, sin embargo, las cifras van variando todos los días debido a las afectaciones cuantiosas que sufre el sector agropecuario hoy en día en medio de la crisis de los bloqueos.

Una de las situaciones más complicadas es la falta de insumos para su producción, lo cual, según Javier Ardila, no solo afecta el proceso de la leche en estos días sino en las proyecciones que se tienen para el sector durante el resto del año.

A esto se le suma el alto costo de los insumos no solo nivel nacional sino también internacional, lo que supera el 35% de los costos según los cálculos de Ardila. Los fertilizantes han subido el precio de un 50% aproximadamente, dificultando que el precio de la leche pueda absorber las problemáticas del sector, debido a que el costo de producción es superior al de venta.

“Estamos viendo un fenómeno a nivel internacional en el que la leche se está vendiendo muy bien en otras partes del mundo, aumentando su precio. Pero eso en Colombia no está pasando, no nos está yendo bien debido a que no podemos venderla en muchas partes del país, y porque la producción es más costosa que la venta”, asegura Ardila.

En muchos departamentos de Colombia el transporte de la leche ha sido imposible o de paso intermitente, lo que ha llevado a cientos de productores a derramar la leche en las carreteras del país.

“Nosotros no podemos participar mucho de los paros, porque el sector lechero no puede darse el lujo de parar. Todos los días tenemos que salir a cosechar, sin importar lo que pase. Estamos de acuerdo con que paren los sectores, pero que no nos afecten a los que tenemos que trabajar y pagar nuestras necesidades”, concluye.