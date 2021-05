Partido Comunes cuestiona el nombramiento del nuevo comisionado para la Paz

Días después de que el presidente Iván Duque anunciara que el nuevo comisionado para la Paz es Juan Camilo Restrepo Gómez, en reemplazo de Miguel Ceballos, el hoy Partido Comunes lanzó duros cuestionamiento a la decisión del jefe de Estado.



En un comunicado manifestaron que el compromiso del actual Gobierno con la implementación del acuerdo de paz “ ha sido no sólo deficiente sino acomodado a sus proyectos políticos”. También indicaron que el nuevo comisionado de paz promovió abiertamente el NO durante la campaña del plebiscito.



“El nombramiento de Juan Camilo Restrepo, sería la cereza del pastel. Restrepo sostuvo abiertamente desde AUGURA la campaña del NO en el plebiscito para la refrendación de lo acordado en los Diálogos de Paz en La Habana. Además, como director de AUGURA fue uno de los 37 donantes del comité “La paz es de todos”, que según Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, donó 33 millones de pesos para esa campaña”, dice el comunicado.

El Consejo Político Nacional de los Comunes sugirió, a través del comunicado, a Restrepo Gómez rechazar el nombramiento hecho por el presidente Iván Duque. “El Doctor Restrepo, consecuente con sus convicciones, debería rechazar la nominación que le ha hecho el presidente Duque y continuar en forma tranquila su trabajo al margen de las ventajas y privilegios derivados de instituciones oficiales”.



En el comunicado agregan que “con estos antecedentes, nombrar a Restrepo como Alto Comisionado para la Paz, no solo es una burla a las expectativas de Paz que tiene el pueblo colombiano sino una afrenta en contra de la mayoría ciudadana colombiana que sueña, quiere y lucha por construir la Paz...”