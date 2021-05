Se cae ponencia del Fracking en Colombia pero continúa el debate

La Sala de la Sección Tercera del Consejo de Estado realizó este jueves el sonado debate sobre el futuro de la realización del 'fracking' en Colombia. No obstante, no se alcanzó a definir qué pasará con esta polémica práctica, pues no hubo una decisión unánime entre los magistrados.

Lo anterior, quiere decir, que la ponencia del magistrado Ramiro Pazos, que estaba llevándose a cabo en la sala, fue derrotada, por lo que se deberá presentar una nueva ponencia. Sin embargo, esto no quiere decir que se dé vía libre al 'fracking' en el país, sino que el debate deberá seguir.

La Sala continuará construyendo la decisión colegiada, a partir de la nueva ponencia, dado que el proyecto presentado por el magistrado Pazos no alcanzó las mayorías necesarias para tomar una decisión.

En la ponencia presentada por el magistrado Pazos, se pedía declarar nulidad por razones legales de las normas, pero como se hundió, se deberá esperar la nueva ponencia para definir qué pasa con esta práctica.

Cabe recordar que esta técnica está suspendida desde 2018 en Colombia, cuando se consideró que no había certeza científica sobre las implicaciones de la práctica a nivel de salud de los ciudadanos y ambientales.

El 'fracking' es una exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, con estimulación hidráulica horizontal, pero esta práctica es polémica, ya que según expertos acarrea serios problemas en el medio ambiente.

El caso pasó a manos del magistrado Jaime Rodríguez, presidente de la Sección tercera del Consejo de Estado.