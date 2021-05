Macnelly: “Una vez Diego Lugano me dijo que me iba a partir una pierna”

Este martes, en el partido entre Santa Fe y Junior, en el que el cuadro barranquillero tenía que ganar para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, jugadores del equipo 'tiburón' provocaron a los 'cardenales' diciéndoles que contra River Plate se habían "cagado".

El panelista de El VBar de Caracol Radio, Macnelly Torres, dijo que este tipo de situaciones provocativas son muy normales en el fútbol, y más cuando un equipo como el 'Tiburón' tenía que ganar su partido y encuentra a un rival "bien parado".

El futbolista contó su anécdota de la vez que sufrió su mayor provocación en un campo de juego, y que tuvo al central uruguayo Diego Lugano como protagonista.

"Lo más provocativo fue cuando Diego Lugano me dijo que me iba a partir una pierna. Fue contra Sao Paulo, habíamos traído a Medellín un resultado positivo. Ellos sabían que en el juego éramos superiores y vinieron con otra actitud, la de intentarnos sacar la rabia, diciéndonos que nos iban a partir una pierna", contó.

Alejandro Moralez, de Independiente Santa Fe, reveló lo que los jugadores del Junior les dijeron al terminar el partido.

"Si fue verdad. Junior al ver que no nos anotaban y nosotros nos estábamos jugábamos nuestro partido, al finalizar ellos por no haber concretado y haber quedado eliminados, les dio rabia, y nos dijeron que: por qué contra River no hicimos eso, que nos habíamos cagado y demás", reveló.