Gaviria pide a Partido Liberal tramitar una reforma a la Policía

El director del Partido Liberal y expresidente, César Gaviria, durante una reunión de bancada de la colectividad, se refirió a la necesidad de liderar una reforma a la Policía Nacional y también crear una comisión especial que contribuya a ese propósito.



“ No nos podemos dejar llevar a las cosas que han ocurrido en Estados Unidos, ciudades enteras pidiendo que se acabe la policía. Nosotros no podemos hacer eso, ni riesgos, (...) Lo que tenemos es que reformar la policía, para que se comporte, haciendo respetar las leyes, corrigiendo los abusos, haciendo cumplir los protocolos, dando a tiempo las órdenes, porque yo veo que no es como muy claro que eso se esté haciendo”, indicó el expresidente.



De otra parte el expresidente aseguró que quienes protestan no son terroristas y aprovechó para lanzar críticas al ministro de defensa, Diego Molano, por recientes declaraciones del funcionario.



“La declaración del Ministro de Defensa, que señaló que la obstrucción de cualquier vía pública es terrorismo, es equivocada y sólo le puede crear enormes dificultades a la justicia y también nos puede generar que cualquier día unos soldados o unos policías o unos civiles resuelvan salir a matar terroristas, amparados en lo que ha dicho el señor ministro. No. Ese riego no lo podemos seguir corriendo”



Gaviria aseguró que al Cauca no se debe enviar batallones sino negociadores