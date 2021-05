Duro y directo: micrófonos grabaron la fuerte crítica a Atl. Nacional

Atlético Nacional jugó este miércoles frente a Nacional de Uruguay por la cuarta fecha de la Copa Libertadores de fútbol en la fase de grupos, resultado que dejó un empate sin goles en la ciudad de Pereira, zona de Colombia que fue protagonista por las protestas y manifestaciones en contra de este juego.

La ciudad de Risaralda acogió al club verde para los partidos de Copa Libertadores, pero por la problemática social que se atraviesa en Colombia, un importante número de personas mostró su inconformidad con la disputa de este compromiso. El encuentro que estaba programado para las 9:00 p.m. hora de Colombia, terminó jugándose a las 10 p.m.

El 'Bolso' uruguayo decidió notificar a Conmebol que no había garantías de seguridad para el partido y no se iba a presentar, pero esta entidad confirmó que el partido no se iba a aplazar. La Policía del lugar dispersó a los manifestantes del hotel y del estadio, mientras que los charrúas pedían no jugar el compromiso

Sin más, el partido se disputó a las 10:00 p.m. y los uruguayos se vieron obligados a jugar, tema que dejó ánimos calientes y tensos desde antes del encuentro internacional.

Al momento de iniciar el compromiso, el juez y los capitanes tuvieron unas palabras, en la que el árbitro mencionó que se dejará todo de lado y que jugaran un buen partido, mientras que Gonzalo Bergessio dejó una fuerte crítica para el cuadro verde.

"Necesitamos más empatía por parte de ellos", fue el reclamo de Bergessio, quien completó luego de que el juez lo interrumpiera: "Dejame hablar, ¿por qué no puedo hablar?".

Y terminó con: "somos compañeros todos, todos somos jugadores de fútbol", mientras que Sebastián Gómez, jugador verde, no mencionó ninguna palabra.