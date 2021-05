¿Por qué serán indagados los mandatarios que participaron en protestas?

La Procuraduría inició indagación preliminar contra los alcaldes de Pereira y Cartagena y el Gobernado del Magdalena por las declaraciones que los mandatarios han entregado sobre las manifestaciones.

Procuraduría anunció que comenzará las indagaciones preliminares en el marco de la protesta social, al alcalde de Pereira, Carlos Maya, al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo y al alcalde de Cartagena William Dau,

Recordemos que el alcalde de Cartagena se unió a las protestas oponiéndose a la Reforma Tributaria: “Al pueblo no se le puede castigar. Si van a cobrar impuestos que sea a los más pudientes, no al pueblo colombiano, no a la canasta familiar, no al IVA a los servicios públicos”, señaló Dau.

Por su parte el alcalde de Pereira se refirió a las protestas diciendo que iba a convocar a todos los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto la policía y el ejercito para recuperar el orden de la seguridad ciudadana: “La ciudad de Pereira no se detendrá y no la vamos a dejar en manos de los violentos”.

Finalmente, el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, también será indagado preliminarmente por participar durante la jornada de protesta el pasado 28 de abril en contra de la Reforma Tributaria, el mandatario participó y se pronunció en la marcha diciendo que: “Estoy al lado del pueblo, a quien nos debemos”.

Además, la Procuraduría documentó más de 30 procesos disciplinarios por presunta violación de los derechos humanos durante las jornadas de protestas en el país.