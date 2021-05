En una nueva entrega del Laboratorio del Fútbol, se analizaron los pronósticos hechos en la previa a los juegos de vuelta de los cuartos de final de la Liga Colombiana. Del mismo modo, se distinguieron las previsiones para el partido entre Junior y Millonarios por las semifinales. Además, conozca los mejores jugadores de ataque en la presente temporada, pensando en los refuerzos ideales para los equipos del fútbol colombiano.

Para el partido de Millonarios vs. América se había pronosticado una victoria 'embajadora' con una probabilidad del 40.2%, empate 33% y triunfo de América con un 26.6%. Pese a la paridad, si se analiza el partido desde los goles esperados y en su desarrollo, el equipo 'escarlata' "mereció mejor suerte".

En el juego Santa Fe vs Junior, se mantuvo la constante del equipo 'cardenal' a lo largo del semestre, con muy buen volumen de juego y oportunidades de gol, pero no supieron concretar. Desde los goles esperados el equipo capitalino se impuso en cuanto a los goles esperados, aunque no logró finalizar.

El compromiso entre Nacional y Equidad, en la previa los pronósticos estaba inclinado para el conjunto 'verdolaga'. En el desarrollo del juego también fue una supremacía del cuadro antioqueño desde los goles esperados, sin embargo Equidad fue el equipo que avanzó.

Para la primera semifinal por disputar entre Millonarios y Junior, el análisis de datos evidencia que el equipo 'embajador' es mejor visitante que local, ya que genera mayor positividad en la diferencia de goles con menos posesión.

No obstante, Junior figura como favorito para el partido de ida según El Laboratorio con una probabilidad de 42.7%, empate de 33.11% y victoria de Millonarios de 24.19%. Del mismo modo, para la serie también es favorito el cuadro 'tiburón', pero se debe esperar a que se dispute el juego de ida para dar una estimación cercana.

Por último, según el análisis de datos se analizó a los mejores jugadores en cuanto al aporte en ataque durante la presente campaña; siendo Miguel Ángel Borja el que más contribuyó en zona ofensiva con un promedio de 13.3% entre goles esperados y asistencias esperadas, Jefferson Duque con un 11.5 y Santiago Moreno con un 10.9%.