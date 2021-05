Panel de Facebook decide mantener el veto a la cuenta de Donald Trump

El consejo supervisor que fue elegido por Facebook para revisar algunas de las decisiones más importantes de esa red social determinó que la plataforma debe seguir bloqueando el perfil del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fue vetado en enero tras los disturbios en el Capitolio.

A pesar de mantener la decisión de la red social, la junta señaló que no estuvo bien decir que se trata de una sanción por tiempo indefinido y por eso anuncia que volverá a revisar el tema en seis meses.

La medida aplica además para su cuenta de Instagram, que es propiedad de Facebook. Entre las dos plataformas tiene aproximadamente 60 millones de seguidores y era su principal mecanismo de comunicación durante la presidencia, además de la cuenta de Twitter que también fue suspendida.

Ante esos vetos, el exmandatario decidió lanzar su propia plataforma de comunicaciones llamada "From the Desk of Donald J. Trump". Esta envía videos, noticias y declaraciones del expresidente directamente a los correos de sus seguidores.

La junta de Facebook además dice que encontró que dos publicaciones de Trump el 6 de enero de 2021 sí "violaron de forma severa" las normas de comportamiento de esa red social y también de Instagram. Menciona que estos tenían la narrativa de "fraude electoral sin fundamento" y de "llamados a la acción que eran un grave riesgo de violencia".