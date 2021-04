Jorge Bolaño, crítico con nivel de clubes colombianos a nivel internacional

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el exjugador del Junior Carlos Bolaño analizó la derrota del club barranquillero en su visita a River Plate por la segunda fecha de la Copa Libertadores.

"Junior demostró cosas interesantes, pero al final perdió", comentó, a la vez que se mostró crítico por el nivel que se ha visto en los equipos colombianos durante sus últimas presentaciones a nivel internacional.

"¿Cuándo volveremos a tener un equipo colombiano que vuelva a ganar afuera, que pueda mostrarse fuerte en Suramérica como ocurría antes?", analizó.

Para Bolaño, el nivel del fútbol ha bajado considerablemente con el pasar de los años, incluso, destacó que tiempo atrás un equipo como Fluminense no era gran problema para el Junior.

"Cuando mi papá jugaba con Junior y venía Fluminense a Barranquilla a jugar, el Junior ganaba. No sé qué pasa, pero ahora no podemos, ¿será que las nóminas de los equipos colombianos no tienen jugadores de talla internacional?", afirmó.