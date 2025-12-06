Condenado a prisión por intento de feminicidio y abuso sexual a una joven en Cisneros, Buenaventura

Stevan Riascos Hernández, de 25 años, fue condenado a 18 años y 5 meses de prisión por el intento de feminicidio agravado y acceso carnal violento contra una joven de 20 años, en hechos registrados el pasado 3 de agosto en el corregimiento de Cisneros, en Buenaventura, Valle.

Según la Fiscalía, el hombre llevó a la víctima a una habitación de un hostal, donde la atacó de manera violenta hasta dejarla inconsciente. Parte de lo sucedido quedó registrado en cámaras de seguridad, lo que fue clave para el proceso judicial. Un juez lo declaró responsable de los delitos imputados.

La joven logró escapar del lugar y denunciar la agresión, lo que permitió la apertura de la investigación y el avance del caso.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, que circularon posteriormente en redes sociales, generaron un amplio rechazo y provocaron indignación en todo el país debido a la gravedad de los hechos.

Riascos Hernández fue capturado en Tuluá y ahora deberá cumplir su condena en un centro carcelario.