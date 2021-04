Ursula von der Leyen denuncia sexismo tras incidente en Turquía

A comienzos de abril se llevó a cabo una cumbre en Turquía entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el presidente de Turquía, Recep Tayipp Erdogan. Allí se hizo célebre una imagen en la que los dos hombres se sentaron en la sillas disponibles y la dejaron a ella de pie.

Ahora ante el Parlamento Europeo, von der Leyen decidió hablar sobre el incidente que fue registrado por la prensa y dijo que es una clara evidencia del trato desigual entre los géneros y de que incluso en una posición alta como la que ella tiene se sufre el sexismo.

En un discurso sentimental, en el que incluso estaba presente Michel, la dirigente europea afirmó que eso ocurrió porque ella es mujer y cuestionó qué hubiera pasado si ella llevara un traje y corbata.

Agregó que en otras reuniones no ha visto que hagan falta sillas para los hombres y señaló que se sintió herida y sola, como mujer y como europea, porque no considera que se trata de un protocolo ni de algo que refleje lo que representa la Unión Europea.

Von der Leyen, sin embargo, aprovechó el incidente para hablar y dejar claro que eso no es lo correcto. Afirmó que si eso le ocurre a ella que está en un posición privilegiada, no se puede imaginar lo que pasan otras millones de mujeres en el mundo que no tienen el poder para hablar.