Álvaro Argote responde a denuncia en su contra por supuesto acoso sexual

Luego de que el Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático diera a conocer que el pasado 10 de marzo recibió “ una queja de acoso laboral y sexual contra el concejal Álvaro Argote”, el saliente presidente de esa colectividad respondió que su salida de la presidencia está relacionada con temas políticos y no por ninguna acusación en su contra.



“ Ocurrida la escisión de un sector muy significativo del Polo Democrático en octubre del año pasado, la correlación política interna del Comité Ejecutivo cambió, configurándose una nueva mayoría que pedía mi renuncia porque yo no los representaba. Ante esa realidad política, tomé la decisión de renunciar en la reunión del CEN del 11 de marzo del 2021, en favor de la postulación del Senador Alexander López designado como candidato presidencial del Polo. Esta es la verdad política de mi renuncia, como consta en la actas del CEN y no está relacionada con acusación alguna....”



Y agregó que “ en esta misma reunión del 11 de marzo de manera sorpresiva conocí de una queja signada única y expresamente de Acoso Laboral en mi contra, radicada días antes de la reunión, con destino al Comité Ejecutivo y la cual sí era conocida por otros integrantes de este Comité. En el comunicado del 13 de abril/21, está nueva mayoría le anexa a la queja mencionada la interpretación y tipificación de acoso sexual, que no aparece en la referencia de la queja presentada. Esta es otra verdad que debo dejar manifiesta sobre el comunicado en mención para lo pertinente legalmente, pues los integrantes del CEN autores del comunicado, con excepción de quienes votaron en su contra, al calificar y tipificar la conducta realizaron un acto de prejuzgamiento ya que no se identificó siquiera que se trata de un acto presunto.”



Álvaro Argote manifestó que está dispuesto a brindar toda su colaboración para “que prevalezca la verdad por encima de la controversia política”.



“Manifiesto mi confianza en que la instancia debida, como es la Comisión de Ética y Garantías del Polo Democrático, asumirá la investigación del caso sin presiones de ninguna naturaleza, con plenas garantías para las partes, dentro del marco legal y del debido proceso...”, agregó



Cabe mencionar que el pasado 15 de marzo la colectividad había anunciado al Senador y precandidato presidencial de la colectividad, Alexander López, como nuevo presidente de la colectividad. En ese momento no se conoció el motivo porque estaba reemplazando a Álvaro Argote en el cargo.