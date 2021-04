Insisten en archivar el proyecto que busca reducir la jornada laboral / ()

El proyecto de ley que busca reducir progresivamente la jornada laboral en Colombia, para que se trabajen 40 horas a la semana, estaría en riesgo de hundirse por la negativa de los distintos gremios y el propio Gobierno nacional. Así lo advierte el representante y coordinador ponente de la iniciativa, John Arley Murillo.

La iniciativa, que ya superó los dos debates en el Senado de la República y actualmente hace su trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para el tercero, modificaría el artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, para que se implemente una nueva jornada de manera progresiva, y así a partir del segundo año de entrada en vigencia de la ley sean 42 horas por semana, y para el tercero hasta 40.

"Es un tema de gran importancia y de gran impacto sobre todo para el sector económico, pero también para el país en general. Hemos escuchado a actores del sector empresarial, representantes de trabajadores y al Gobierno, que han manifestado opiniones a favor y en contra", comentó Murillo.

A propósito, durante una audiencia pública realizada en la comisión, el subdirector de la Dirección de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, Daniel Wills, consideró que "es demasiado arriesgado tomar esta medida en un momento tan coyuntural por la pandemia. Más adelante, cuando el mercado laboral esté funcionando mejor y la tasa de desempleo haya caído, podría ser un mejor momento".

En específico a la cartera de Hacienda lo que le preocupa es el mayor costo laboral que pueda generar este proyecto, "no solo porque nos preocupe el aparato productivo colombiano, sino por las consecuencias indeseadas que puede tener la iniciativa sobre los mismos trabajadores. Si se vuelven más costosos y producen menos en la semana, podría llevar a que sus empresas no consideren rentable mantenerlos en nómina".

Esa misma percepción de inconveniencia fue argumentada por distintos gremios como la Andi, Fenalco, Acopi, Asocolflores, Cotelco, Acodres y Acotur, que señalaron que la iniciativa en tiempos de pandemia representa muchas más 'amenazas' que beneficios. Por esto, de manera colectiva, insistieron en que sea archivada.

"No es el momento de hacer un cambio de esta naturaleza; podría resultar atractivo desde el punto de vista populista, pero que no es acertado para un crecimiento sostenible. En los momentos de crisis las sociedades han mostrado que salen adelante trabajando y no dejando de trabajar. Hay diversos estudios internacionales que demuestran que las disminuciones de la jornada no crean nuevo empleo", expuso Alejandro Echavarría, vicepresidente jurídico de la Andi.

Tras la realización de esta audiencia, el proyecto deberá ser agendado en la comisión para próximas sesiones. Allí, los integrantes de esa célula legislativa definirán si se hunde o surte con éxito su tercer debate. Esto último implicaría que la Plenaria de la Cámara de Representantes, en la cuarta discusión, tendría la última palabra frente a si la iniciativa se convierte en ley.