"No van a manejar el Partido Liberal a punta de mermelada": Gaviria

El expresidente César Gaviria se refirió al anuncio del Gobierno de presentar ante el Congreso una reforma tributaria. Gaviria aseguró que no es el momento de presentar una propuesta de esa naturaleza y manifestó que la actual administración se debe concentrar en atender la pandemia del coronavirus.



“Mi principal preocupación es que este es el momento más inoportuno que hayamos podido escoger para hacer una reforma tributaria. No hay un sólo país en el mundo, distinto de Colombia que esté pensando en una reforma tributaria”, indicó Gaviria.



Y agregó que “ el tema no es cómo deberíamos hacer una reforma tributaria, el tema es que no la debemos hacer, que eso es un gran error”.



Además señaló que el Partido Liberal vota con disciplina y añadió que “ creyeron que apunta de mermelada iban a manejar el Partido Liberal. No, no van a manejar el Partido Liberal a punta de mermelada, yo se los garantizo. Este partido no va a tomar esa decisión porque es totalmente inconveniente”.



Además señaló que las listas de Senado y Cámara no las hacen en Palacio, ni en el Ministerio de Hacienda, sino el partido o su director.



“La operación mermelada qué hay hoy es gigantesca, como no la ha habido nunca. Yo no me voy a poner a criticarlos por eso, él tiene que gobernar”.