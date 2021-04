¿Quedará inservible? Polémica por proyecto para enfrentar el cáncer de mama / ()

A pesar de que el proyecto de ley que busca establecer medidas para la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer de mama, avanzar con éxito en el Congreso, el representante del Centro Democrático y autor de la iniciativa, Óscar Villamizar, aseguró que está en riesgo de "quedar inservible".

El proyecto ya ha superado sus dos debates en la Cámara de Representantes (Comisión Séptima y Plenaria) sin mayor complejidad, y actualmente se discute en la Comisión Séptima de Senado. Sin embargo, es allí donde estaría enfrentando intentos de modificación drásticos, según expone Villamizar.

“El senador Carlos Fernando Motoa pretende eliminar los artículos más importantes, dejando un proyecto inservible. Algunos puntos son los que garantizan la mamografía obligatoria en mujeres de 45 años, la posibilidad de hacer este examen en zonas apartadas del país y que el tiempo para el diagnóstico de cáncer de mama no sea superior a 45 días. Por eso solicito que este informe no sea aprobado a ciegas", cuestionó el representante.

En respuesta, el senador de Cambio Radical expresó que "el proyecto ha tenido conceptos negativos de varias instituciones técnicas, como el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Cancerología, sobre aspectos que fueron aprobados en la Cámara pero que van en contravía de evidencia científica, y de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y de conceptos que el mismo Gobierno ha encontrado inconvenientes".

De hecho, para la discusión a profundidad de esta iniciativa, en tercer debate, se nombró una subcomisión en la comisión, en donde según Motoa, se habrían reunido con funcionarios de los Ministerios de Salud y de Hacienda, para acordar la viabilidad del articulado del texto.

"Por ejemplo, en el proyecto se contemplaba exigir el examen de mamografía una vez al año, cuando tenemos conceptos de instituciones como el Ministerio de Salud y la OMS, en donde se menciona que esa periodicidad puede ser peligrosa por el efecto nocivo de la radiación. Además, se establecen varios aspectos que hoy son regulados mediante resolución, y que llevarlos a ley de la república genera una enorme dificultad".

Pese a ello, el representante resaltó que la iniciativa está hecha de la mano de la comunidad científica, fundaciones, mastólogos y personas que "realmente trabajan por el cáncer de mama, para darle mejor calidad de vida a las colombianas". Argumentó, sobre esto último, que este cáncer es la principal causa de muerte en Colombia y que el 33% de las pacientes son menores de 40 años.

Se espera, en conclusión, que el informe de esta subcomisión sea debatido el próximo martes 20 de abril. El pedido del autor Villamizar es no aprobar modificaciones sin un debate de fondo, y el del senador Motoa orientar la iniciativa para que, según él, sea viable, no ponga en riesgo a las pacientes de cáncer de mama, y no genere inconvenientes con falencias técnicas.

En paralelo a la discusión sobre las modificaciones, es de aclarar que si la comisión aprueba el proyecto de ley, este pasará a último debate en la Plenaria del Senado. Paso previo, para pasar a sanción presidencial (sin mencionar posibles conciliaciones) y convertirse en ley de la República.