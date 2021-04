Proyecto de ley mejoraría las condiciones y acceso a la salud en el campo / ()

Congresistas del Partido Comunes, antes Farc, radicaron en el capitolio un proyecto de ley que busca crear un Plan Nacional de Salud Rural, para mejorar precisamente las condiciones y atención del sistema de salud en los territorios apartados y garantizar un óptimo servicio a los campesinos del país.

"Una de las necesidades más sentidas, que es una deuda histórica que tiene el Estado colombiano, es resolver la salud para la gente que vive en la ruralidad, los municipios que están en la Colombia profunda. Llevamos trabajando en este proyecto de ley más de un año, procurando recoger elementos clave que surgen de las demandas de la gente en los territorios, en donde la salud ha sido uno de los derechos menos garantizado", aseguró el representante Omar Restrepo.

El propósito del proyecto, de acuerdo con el congresista, es "promover el cumplimiento de los acuerdos en lo que tiene que ver específicamente con el punto número uno sobre la Reforma Rural Integral, en el que se establecen los 16 planes para garantizar las condiciones de dignidad y equidad en el campo colombiano, y que a la fecha no ha contado con un avance contundente, por parte del Gobierno".

De otra parte, Restrepo criticó que "las EPS no cumplen ni siquiera en los grandes centros urbanos, donde tienen condiciones, mucho menos lo van a hacer con los campesinos, en donde las mismas EPS no ven un incentivo, porque no hay un mercado, los costos son más altos, porque se mueven con la lógica del negocio. El objetivo de resolver esa problemática tan grande, que tiene el país, pero con mayor espacio la ruralidad".

La iniciativa, que deberá surtir cuatro debates para convertirse en ley, beneficiaría a más de 11 millones de personas que habitan en zonas rurales. Además, indicó la senadora Sandra Ramírez, "el campo colombiano está conformado por aproximadamente un 50% de mujeres rurales y campesinas junto a identidades diversas, por lo que el Plan contiene un capítulo especial para ellas y ellos, que tienen necesidades específicas en materia de salud”.

Finalmente, concluyó Restrepo, “la prioridad que tienen las trabajadoras y trabajadores rurales en este plan les garantizará el derecho a la protección social como cualquier otro trabajador en Colombia. El Plan propone el diseño e implementación de la política pública en protección social y riesgos laborales para las y los habitantes del campo colombiano”.