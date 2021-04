Congreso le dice No a reglamentar la Eutanasia /

Con 82 votos por el Sí y 60 por el No, la Plenaria de la Cámara de Representantes archivó el proyecto que buscaba reglamentar la eutanasia en Colombia. La iniciativa requería de un total de 86 votos a favor para seguir su trámite, en tercer debate, en el Senado de la República.

"Es muy lamentable. Por tres votos, de nuevo, se acaba de hundir el proyecto que pretendía regular el derecho a morir dignamente en Colombia, a través de la Eutanasia. Definitivamente el Congreso no quiere avanzar en estas discusiones ni garantizar a los ciudadanos que, con autonomía, puedan decidir sobre el destino de su propia existencia", manifestó su autor, el representante Juan Fernando Reyes Kuri.

Le puede interesar:

- Fiscal, procurador y contralor no podrían aspirar a la Presidencia, por ley

- Receso legislativo de congresistas solo se reduciría un mes al año

El congresista del Partido Liberal aseguró también que "esto no se trata de defender o criticar a los que están a favor o en contra, sino simplemente de que en un Estado como el colombiano, laico y respetuoso de los derechos y las libertades, cada uno debe poder decidir sobre el final de su vida, de acuerdo a sus propias convicciones y creencias".

El parlamentario, pese a ello, cuestionó los argumentos de los representantes que se opusieron a la iniciativa, aclarando que "este proyecto no pretendía obligar a que todo el mundo se practicara la eutanasia cuando estuviera con una enfermedad terminal, sino que permitía, simplemente, que quienes decidieran practicársela, lo pudieran hacer. Y los que no, pues no lo hicieran".

Finalmente, Reyes Kuri calificó como "una lástima y un retroceso para el país que el Congreso no haya querido avanzar en este debate, que era respetuoso de la autonomía y libertades de cada individuo". Sin embargo, anunció que volverán a presentarlo en el mes de julio.