Receso legislativo de congresistas solo se reduciría un mes al año /

Durante un acalorado debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, fue aprobado con 29 votos a favor y 6 en contra el proyecto de acto legislativo que busca reducir los recesos legislativos en el Congreso de 4 a 2 meses por año. Sin embargo, se aprobó una proposición para que el tiempo de descanso no se reduzca un bimestre sino 30 días.

"Desafortunadamente, por culpa de la proposición, perdimos uno de esos dos meses que queríamos recortar. En el estado en el que está el proyecto el receso legislativo pasaría de 4 a 3 meses, lo que es insuficiente e insistiremos en que sean, máximo, dos meses al año. Y que el Congreso empiece a darle la cara a la ciudadanía que hoy exige que trabaje lo mismo que ellos", aseguró el representante y autor, Gabriel Santos.

Le puede interesar:

- Proponen que iglesias paguen impuesto a renta paralelo a Reforma Tributaria

- Piden agilizar vacunación de maestros, para facilitar el regreso a clases

Precisamente, el referirse al receso legislativo como 'vacaciones' fue lo que generó el amplio debate en la comisión, a pesar de que se aprobara con una notable mayoría. Varios congresistas, como el representante liberal Harry González, aseguraron que no es un tiempo de descanso, sino de trabajo en las regiones.

"Mi voto es positivo a este proyecto, pero yo sí quisiera que la discusión se plantee como se ha hecho. En Semana Santa, cuando nos criticaron por no sesionar, usted se fue a Miami con su hija. Pero yo me fui al Caquetá, donde tuve reuniones con organizaciones sociales, con directorios del Partido Liberal, con funcionarios públicos y hasta visité municipios. Me hubiera encantado irme a vacaciones, pero no puedo descuidar a la población que me eligió”, señaló.

En ese mismo sentido de la polémica, inclusive, el representante del Polo Germán Navas Talero criticó que "no han querido entender que ustedes no son meseras, ni son el de los tintos de todos los días. Son es representantes políticos de una región del país y tienen que estar en contacto con su región y venir aquí a ser voceros de ellos. Pero quedarse en Bogotá en Unicentro no es labor de ustedes".

Ahora bien, la proposición que modifica este tiempo de receso, como lo señaló Santos, puede ser excluida en las siguientes discusiones, inicialmente en la Plenaria de Cámara, donde surtirá su segundo debate. Sin embargo, en efecto, el trámite de la iniciativa, al ser un acto legislativo, será en total de 8 debates. Por esto, además de estar sujeto a muchas modificaciones, cuenta con el riesgo de hundirse por falta de tiempos.