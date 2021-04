Fiscal, procurador y contralor no podrían aspirar a la Presidencia, por ley / ()

21 congresistas de oposición radicaron un proyecto de acto legislativo que tiene como fin ampliar a cuatro años la inhabilidad del procurador, fiscal y contralor, para aspirar a la presidencia. Además facultaría a la Corte Suprema de Justicia para que sea quien investigue al fiscal general, y no la Comisión de Acusaciones de la Cámara, como ocurre actualmente.

"En esta norma se establece que en los casos del fiscal, contralor y procurador, ellos no podrán ser candidatos a la presidencia de la República en la elección inmediatamente posterior al momento en el que fueron elegidos para dichos cargos. Esto, con el propósito de que no utilicen esos altos cargos en el Estado para hacer campañas presidenciales, que es absolutamente indeseable", argumentó el senador Jorge Robledo.

En segunda medida, tal como desarrolló Robledo, "el fiscal general de la nación, en caso de ser acusado por infracciones a la ley, no será investigado por la Comisión de Acusaciones, ni esa acusación hará trámite en el Congreso, sino que directamente se tendrá que acusar ante la Corte Suprema de Justicia, quien tomará las determinaciones que considere del caso".

Sobre este punto, inclusive, el precandidato presidencial aseguró que "está demostrado que la justicia de la Comisión de acusaciones, bien llamada de absoluciones, es una justicia política y eso es la negación de la propia justicia. Entonces, si un fiscal viola ley, que lo juzguen los jueces de la República, incluso después de haber finalizado su mandato".

Finalmente, y no obstante, el legislador advirtió que "no nos hacemos muchas ilusiones porque es probable que las mayorías 'Duquistas' en el Congreso no tramiten una reforma como esta. Cumplimos con nuestro deber y lucharemos para que se apruebe de esta manera". El proyecto deberá surtir ocho debates en Cámara y Senado, para convertirse en ley.