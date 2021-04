Brendan y Cormac hablan de las expresiones idiomáticas que les gustan y no les gustan. Mientras son buenas para entender, el consejo principal es solo las usan muy de vez en cuando, ¡y con un toque de humor si puedes!

Brendan and Cormac go through some of their favourite and not-so-favourite expressions. The main advice is that it's good to be aware of them, yet you should use them sparingly (and humorously, if you can!). Remember, every silver lining has a cloud!