¿Qué le impidió al expresidente Santos lograr la paz con el ELN?

Durante una entrevista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con motivo de su libro 'La Batalla por la Paz', el expresidente Juan Manuel Santos habló sobre varias anécdotas en torno a la consecución del acuerdo con las FARC, enfatizando en que su objetivo es beneficiar, no a la exguerrilla, sino a los colombianos, especialmente de las comunidades "en donde el Estado no sido capaz de llegar".

"El acuerdo no ha fracasado. Si usted mira el porcentaje de los miembros que permanecen sometidos, este sigue siendo exitoso. Lo que Colombia ha hecho en reparación de víctimas no se ha hecho más en el mundo. Nos falta mucho, pero este es el camino", comentó el exmandatario de la República junto con el magistrado Danilo Rojas, de la Sección de Apelación de la JEP.

Además, a propósito de los recientes hechos de violencia en el país, Santos recalcó que "este proceso de paz fue para terminar la guerra con las FARC. Fue ese conflicto el que terminó. Infortunadamente con el ELN no se logró lo mismo, aunque avanzamos muchísimo; estuvimos a punto de firmar un cese al fuego, antes de salir yo del Gobierno".

Y explicó que esto no pudo llevarse a cabo, debido a que "infortunadamente un muy importante vocero del actual Gobierno fue a decirle al ELN que no firmaran con este Gobierno, sino con el próximo. El ELN creyó ese mensaje, no firmó conmigo, y mire en lo que estamos".

"Nunca se dijo que este país iba a ser un paraíso en el momento en que se firmara la paz, pero sí se establecieron una serie de objetivos en materia de seguridad en las zonas, donde las FARC habían sido muy influyentes. Esta es la primera vez en la historia en la que las dos partes de un conflicto armado se ponen de acuerdo para crear un Tribunal y someterse a él, que es la JEP", añadió el Nobel de Paz.

Finalmente, durante este 'Conversemos sobre Justicia Transicional', Santos calificó como "un chiste que no tiene ningún sentido" la propuesta del hijo del también expresidente Álvaro Uribe, Tomás, de reemplazar la JEP por un formulario en internet.

Precisamente, sobre este punto de la justicia transicional, concluyó señalando que no entrega ningún tipo de impunidad. "Es otro tipo de justicia que yo sé que para muchos es difícil de asimilar, de digerir. Hay que hacer mucha pedagogía sobre este tipo de justicia, que es lo que nos permite reconciliarnos y vivir en paz".

Tras el anuncio del expresidente, el senador Roy Barreras, quien hizo parte de las negociaciones de Paz en la Habana, con Santos, aseguró que el funcionario del Gobierno actual que habría impedido firmar este cese al fuego con la guerrilla fue el exvicepresidente y actual embajador de Colombia en Costa Rica, Angelino Garzón.

"Le hizo saber a la delegación del ELN que era mucho más presentable firmar iniciando el Gobierno Duque, y que ellos por supuesto garantizarían esas negociaciones, refrendadas por quién iba a ser el comisionado de Paz, Miguel Ceballos. Esa fue la razón por la que la delegación se abstuvo de firmar con nosotros. Parecía lógico, pero sin embargo, posesionados, el Gobierno congeló la mesa y canceló las conversaciones", afirmó.