Esta es la dosis recomendable de café al día

Una de las bebidas más apetecidas en el territorio nacional es el café. Sin embargo es importante conocer en líneas generales la cantidad recomendada para el consumo, evitando algún tipo de complicación.

"Por regla general, no hay prohibiciones drásticas, se pueden permitir una o dos tazas de café al día, no fuerte o con leche. Algunos expertos sugieren limitar la cantidad de cafeína: no hay que consumir más de tres mg de cafeína por cada kilo de peso corporal. Esto significa que con un peso corporal de 70 kg no se puede permitir más de 210 mg de cafeína, lo que supone no más de 5-6 tazas de té negro o tres pequeños espressos al día", explicó Antonina Starodúbova, dietista jefe del Departamento de Salud de Moscú.

Según ella, las personas con predisposición a la hipertensión o con enfermedades cardiovasculares, deben tener precaución a la hora de tomar esta bebida.

Además, el consumo de café no está recomendado para personas con enfermedades del tracto gastrointestinal, como úlcera o gastritis, ya que el café tiene un cierto efecto irritante.