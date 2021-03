Otra víctima de la COVID-19, falleció la novia de Alejandra Borrero

La tristeza embarga a una de las actrices más reconocidas de Colombia, se trata de Alejandra Borrero, quien tuvo que decirle adiós a su novia, la médica cirujana Elizabeth Bateman, quien falleció por complicaciones relacionadas con la COVID-19.

La doctora Elizabeth Bateman falleció el 5 de marzo, sin embargo, la actriz había guardado silencio hasta el día de hoy cuando publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con un mensaje dedicado a su pareja.

“La tristeza se pasa, el dolor se desvanece, pero los ángeles y el amor permanecen”, es el mensaje escrito en la foto que publicó la actriz en homenaje a su pareja fallecida.

Los mensajes de solidaridad no se hicieron esperar por parte de personalidades de la televisión que han acompañado a Alejandra Borrero como Katherine Vélez, Yaneth Waldman, Rafel Tabio, entre otros artistas.

En la cuenta de Instagram de la doctora, la hija hizo una sentida publicación despidiendo a su madre: “Mi mamá siempre dada al servicio y al bienestar de los demás, no pasó ni un solo día en que no la viera trabajando por salvar vidas, por darnos siempre lo mejor y por entregar todo de sí para el bien de otros e incluso de personas que no tuvo la oportunidad de conocer. Hoy en la madrugada partió tranquila, en casa en compañía de su madre, hermanos y familia”.

“Gracias a todos los que se unieron a esta aventura con mi mamá, gracias por sus mensajes y su amor, aquí está su legado y nosotros como familia para servirles con lo que podamos”, concluyó el escrito.