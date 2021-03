¿Sabe si pueden despedirlo argumentando la falta de ventas por la pandemia? ¿Lo quieren enviar a vacaciones obligatorias a causa de la pandemia? ¿Le van a reducir su salario por causa de la pandemia?

En este capítulo entenderemos la diferencia entre un contrato a término fijo y un contrato a término indefinido. La diferencia entre un contrato de prestación de servicios y uno de obra o labor. También entenderemos qué son las vacaciones acumuladas y las vacaciones anticipadas, y si se puede enviar a los trabajadores a vacaciones obligatorias con el objetivo de reducir pasivos laborales. Asimismo, veremos si es legal reducir el salario de los empleados, y si tal disminución debe siempre hacerse de mutuo acuerdo o si hay casos en los que un empleador puede imponer una reducción de salario a sus trabajadores.

Adicionalmente, vamos a entender cuales son las obligaciones de los empleados respecto de su propia salud, si están o no obligados a reportar condiciones médicas con cierta periodicidad y a revelar síntomas de gripa, y que pasa si un trabajador no sigue las instrucciones de bioseguridad o no reporta síntomas a la empresa.

Finalmente, revisaremos cuales son las justas causas para un despido y como se liquida a los empleados en esos casos.