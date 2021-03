“Hubo un contubernio entre el Gobierno y el registrador”: magistrado de CNE

El pasado miércoles el Consejo Nacional Electoral designó como presidente reglamentario y por orden alfabético a César Augusto Abreo, luego de que ninguno de los candidatos lograra los seis votos requeridos para quedarse con el cargo. El magistrado que más se acercó a ese número de respaldos fue Jorge Enrique Rozo, quien precisamente este jueves manifestó que hubo intervención del registrador Alexander Vega como del Gobierno en la elección del reemplazo de Hernán Penagos, quien renunció al cargo en febrero pasado.

Según Rozo, su elección, que en muchos sectores se deba como un hecho, no se dio por la supuesta injerencia externa en el proceso de escogencia. “Básicamente fue la intervención del señor Registrador, que obviamente está acompañada del Gobierno Nacional que también intervino en esta elección. Tengo que ser muy claro y decir que aquí hubo un contubernio entre el Gobierno Nacional y el señor Registrador para intervenir de manera irregular en la elección del Consejo Nacional Electoral. Hoy puedo decirlo tranquilamente que el Consejo Nacional Electoral ha perdido su esencia, ha perdido su independencia por la interferencia de estos dos extraños en este proceso”, indicó Rozo.

Además habló de una supuesta llamada del Registrador Nacional a uno de los magistrados del Consejo Nacional Electoral para hablar sobre la escogencia del presidente de esa corporación.

“Todo transcurría normalmente, una elección con toda tranquilidad, había unos candidatos que estábamos aspirando y pues yo tenía la mayoría, seis votos para ser elegido, pero resolvió el señor Registrador Nacional del Estado Civil intervenir en esa elección de manera irregular, digo yo, porque el Registrador no tenía por qué haber metido la mano en esa situación y llamó a un magistrado, se llama Virgilio Almanza y que es amigo de él y que él se endilga de haberlo puesto en el Consejo Nacional Electoral como magistrado, y le ordenó que tenía que cambiar su voto, no votar por mí, incluso él era la formula en la vicepresidencia, pues me llamó a decirme que no podía acompañar esa fórmula porque el señor Registrador le había pedido que cambiara el voto y que votara en blanco y así fue”.

Cabe mencionar que el Consejo Nacional Electoral tiene origen y conformación partidista.