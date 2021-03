El 26 de marzo será adjudicado el proyecto piloto “Vías Verdes de Colombia”

El director del Instituto Nacional de Vías, Invias, Juan Esteban Gil, dijo que se inicia la primera estrategia “Vías Verdes de Colombia”, entre Facatativá- La Mesa en Cundinamarca.

Anunció que el próximo 26 de marzo será adjudicado este proyecto piloto que buscará la construcción y la recuperación, del antiguo corredor férreo para actividades ambientales, culturales, deportivas y turísticos.

“Actualmente el país cuenta con más de 3.338 kilómetros de vías férreas. Estas funcionaron y quedaron en desuso más de 1.700 desde hace más de 40 años”, afirmó Gil.

Explicó, que esos corredores que son inactivos el Invias actualmente los preserva, para garantizar su mantenimiento, su seguridad y que no sean desmantelados, no sean robados y no se pierda su infraestructura.

Señaló, que ante esta situación el Ministerio de Transporte y el INVÍAS, inició el desarrollo de la estrategia Vive Colombia:” Vías Verdes de Colombia”, en el que en el primer proyecto de esta iniciativa consiste en las obras de construcción y recuperación de los 50 kilómetros del corredor piloto Vías Verdes Facatativá - La Mesa.

“Para el INVÍAS es fundamental darles nuevamente vida a estos corredores. Actualmente, con la destinación de $23.000 millones, estamos adelantando la licitación para contratar las obras de construcción y recuperación de los 50 kilómetros del corredor piloto Vías Verdes Facatativá - La Mesa, en Cundinamarca, del cual se espera que, al finalizar el año 2021, esté recuperado y en óptimas condiciones para el disfrute de los caminantes, ciclistas, senderistas y para promover la reactivación económica que sin duda traerá este nuevo sendero sostenible".

Para este corredor piloto se presentaron 6 propuestas con 12 empresas de ingeniería, las cuales están siendo evaluadas por el comité de licitaciones.

Finalmente, el director general del INVÍAS, Juan Esteban Gil, afirmó que adelanta gestiones para trabajar con las gobernaciones de Caldas, Quindío, Antioquia y Cundinamarca en los corredores inactivos existentes entre Manizales, Villamaría y Chinchiná, en el departamento de Caldas; Armenia y Salento en el Quindío; el antiguo ferrocarril de Amagá en el Sur Oriente Antioqueño; entre La Estrella y La Pintada, en Antioquia y entre Soacha y el salto del Tequendama, en el departamento de Cundinamarca.

.