“No sé si reír o llorar”: Maleja Restrepo indignada por millonario cobro

Maleja Restrepo, la actriz, presentadora e influenciadora colombiana, compartió con sus seguidores de Instagram una serie de historias de una experiencia que le sucedió con una aerolínea, luego de postergar un viaje a Santa Marta y quererlo redimir para este fin de semana.

Como lo relató la mujer, en septiembre del año pasado compró unos tiquetes en cabina económica para viajar junto con su esposo, el motocrosista Sebastián ‘Tatan’ Mejía, y celebrar su cumpleaños; sin embargo, les dio COVID-19 y por tal razón no pudieron viajar por lo que postergaron el viaje y le dieron un bono de redención hasta diciembre del 2021.

Maleja quiso hacer efectivo ese bono para este fin de semana y viajar con su esposo a esta zona del Caribe colombiano, pero cuando se comunicó con la aerolínea, le dijeron que no había cupo en la parte económica que ella había adquirido, por lo que le ofrecieron la ejecutiva y cuando preguntó por el valor adicional que debía pagar fue cuando descartó usarlos, pues le cobraron más 7 millones de pesos.

“Es que me parece absurdo”, fue lo primero que dijo Maleja en su relato y comentó el viaje era para irse el viernes y volver el lunes: “Me parece ridículo, es una cifra astronómica y obviamente no vamos a pagar toda esa cantidad de dinero”.

Por último, dijo “no sé si reír o llorar” ante ese cobro y agregó que no ha sido la única de acuerdo a otras experiencias que le estaban compartiendo sus seguidores.

Al final, Maleja Restrepo decidió recorrer Boyacá junto con ‘Tatan’ Mejía y lo hará en carro: “así no me toca gastarme toda esa plata, que es algo que no me cabe en la cabeza”, apuntó.