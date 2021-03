“No tienes por qué andar enseñando las nalgas”: padre reprende a su hija

En Internet circula un video, que se hizo viral, en el que aparece una joven haciendo un baile ‘twertking’ como contenido para su cuenta de TikTok, pero después aparece ella junto con su padre leyendo unas palabras en las que pide disculpas por su danza.

“Este video lo estoy grabando para pedir disculpas a mis familiares y amigos por las fotos y videos en los que me denigro. Esto lo hago con toda la vergüenza porque no es la educación que mis padres me enseñaron”, dijo la joven.

Una vez lee sus disculpas, su padre, quien la acompañó en este video, le reprende: “¿Por qué haces ese tipo de cosas?, ¿eso eres tú?, ¿esos videos te representan en algo? Tú eres una niña de casa, que estudia y va bien en la escuela, no tiene por qué estar enseñando las nalgas”.

El video ha generado opiniones divididas entre los internautas porque, si bien muchos aplauden la actitud del padre y lo toman como ejemplo para la juventud, otros dicen que se excedió al exhibir públicamente el regaño, que lo pudo hacer al interior del hogar, solo por un baile.