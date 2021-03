Defensa del expresidente Uribe retira tutela que buscaba tumbar imputación

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez desistió de la tutela con la cual buscaba tumbar la calidad de imputado que le impuso un juez de Bogotá.

Lo que quiere decir que esperará esta semana a que el Fiscal Gabriel Jaimes radique ante otro juez de conocimiento el escrito donde lo acuse o pida la preclusión del proceso.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia no tomara decisión de fondo sobre la tutela que presento el expresidente Álvaro Uribe con la que buscaba que no lo llamaran imputado en ese proceso porque, su defensa Jaime Granados, señala que una imputación no se podía equiparar a una indagatoria.

Hay que recordar que, para el juez cuarto, no se puede desconocer lo actuado por la Corte Suprema de Justicia y la indagatoria que le formuló en su momento a Uribe, es equiparable a la imputación de cargos, porque se trata de un acto de comunicación al procesado en el cual se le informa los delitos por los cuales es investigado, compra de testigos y fraude procesal.

Uribe y su defensa esperan conocer, los argumentos de la Fiscalía, pues el ente acusador tiene plazo hasta el próximo 6 de marzo para definir la situación jurídica del expresidente y exsenador Uribe.

La Corte Suprema confirmó que le dio una copia espejo de los reportes del celular de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del Caso Uribe, a la Fiscalía.