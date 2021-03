Presidente de River Plate le pide a Santos Borré "no apurarse"

El futuro de Rafael Santos Borré en River Plate aun sigue en la incertidumbre. Si bien el jugador colombiano rechazó una millonaria oferta de Palmeiras de Brasil para hacerse a sus servicios, aun no renueva su contrato con el equipo argentino, el cual se termina en el mes de junio.

Rodolfo D'Onofrio habló sobre esto en ESPN F360 y le recomendó al joven delantero no apurar su decisión, "No tengo la menor idea lo que va a pasar. Lo que él está haciendo muy bien es tomarse su tiempo, y tener tranquilidad. Deberá tomar la decisión que quiera sin apurarse. Si él se quiere quedar en River vamos a intentar cumplir ese objetivo por todos los medios, pero yo le aconsejo que en este momento no se apure".

Rafael Santos Borré actualmente es el goleador máximo de River Plate en la era de Marcelo 'el Muñeco' Gallardo. El exDeportivo Cali ha jugador 133 partidos, ha marcado 47 goles y ha dado 19 asistencias. El conjunto 'millonario' es tercero en el Grupo A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol con seis unidades.