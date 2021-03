Keylor: "En Real Madrid una parte del club no creía totalmente en mí"

En conversación con la web oficial del PSG, Keylor Navas habló sobre su presente con el club francés, pero fue inevitable referirse a su salida del Real Madrid, a pesar de haber sido una pieza fundamental en los últimos títulos blancos.

Para el tico, estar en el Real Madrid fue un paso muy grande en su carrera, más después de haber conseguido tres Champions League consecutivas, pero eso no fue suficiente para que las directivas creyeran más en él.

Lea también:

"En España tenía la sensación de que una parte del club no confiaba totalmente en mí. Estaré eternamente agradecido a la afición del Real Madrid por su apoyo incondicional que me mostraron y que todavía me muestran pese al hecho de haber cambiado de equipo. Mis compañeros del club siempre creyeron en mí. Aquí en el PSG, las cosas son un poco distintas. Todo el mundo cree e intento corresponder su confianza en cada partido", confesó.

El guardameta resaltó que nunca intentó borrar la huella que había dejado Iker Casillas, por el contrario, destacó que siempre buscó dar lo mejor de él para el bien común.

"Cuando llegué al Madrid no intenté demostrar que era mejor portero que Iker y que mi carrera iba a ser más exitosa que la suya. Simplemente intenté aprovechar la oportunidad que me dieron de trabajar duro, con humildad y de hacerlo lo mejor posible. Y también es por eso lo que he intentado en París, de dar el máximo y de levantar con mis compañeros el mayor número de títulos posibles por los aficionados y para mi familia", dijo.

No obstante, Keylor confesó que aunque ambos equipos en su vida han tenido papeles distintos, la realidad es que en PSG ha sido más importante el apoyo que ha recibido.

"Son dos grandes equipos que intentan entrar en la historia. Cuando llegué a París sentí el cariño del club, me recibieron increíblemente bien y eso es importante para mí. Siento el cariño de todos en París", aseguró.