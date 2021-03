Nuevo código electoral prohibiría elecciones de movimientos políticos

En el estudio constitucional que está haciendo la Corte Constitucional al nuevo código electoral, por ser una ley estatutaria, para que pase a sanción presidencial, Colombia Humana señala que el nuevo código electoral no es viable para el país.

Por lo que presentó ante la Corte Constitucional una advertencia contra el nuevo código electoral, argumentado que cerraría la puerta a la participación de movimientos políticos sin personería jurídica para presentarse a las próximas elecciones, como es el caso de la Colombia Humana, Patria nueva y el Partido de los trabajadores de Colombia (PTC).

Este documento que se entregó en el marco del estudio constitucional que hace la Corte a esa norma, señala que no estaría reconociendo a estos partidos políticos y al no reconocerlos no podrían tener participación política a través de listas de coalición, es decir, el derecho de elegir y ser elegido.

Luis Parra abogado de la Colombia Humana, señala que esta intervención tiene como propósito: “Hacerle saber que en el escenario democrático existe un movimiento político que se denomina, Colombia Humana, al cual el congreso de la República el pasado 18 de diciembre le negó en el trámite de la ley estatutaria del código electoral, le negó la posibilidad, lo excluyó de su derecho de postular candidatos en listas de coalición al congreso de la República, en este caso en particular, a la Cámara de Representantes y al Congreso que se viene el año entrante, por esta razón le estamos diciendo a la Corte Constitucional que en razón al principio democrático, que se pronuncie sobre esa proterva omisión legislativa en la que incurrió el congreso de la República al negarle a Colombia Humana, la posibilidad de postular candidatos en lista de coalición”.

Además, señaló que se estarían violando “groseramente” los derechos fundamentales políticos de Colombia Humana reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por la Convención Americana de Derechos Humanos.