Indagatoria a Lucho Herrera y su hermano por desaparición de campesinos será el 10 de abril

Fuentes de la Fiscalía confirmaron que la indagatoria al campeón de la Vuelta a España, Lucho Herrera, y a su hermano Rafael Herrera, por su presunta participación en la desaparición de cuatro campesinos en Fusagasugá, Cundinamarca, se realizará el próximo 10 de abril.

La investigación contra el exciclista Lucho Herrera y su hermano, Rafael Herrera, se adelanta bajo la Ley 600 de 2000 (sistema penal anterior), en el marco del expediente que busca esclarecer la desaparición de cuatro campesinos en zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca, en un contexto de presencia de estructuras paramilitares.

Según piezas del expediente, recogidas a partir de testimonios de exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), se señala que, inicialmente, Lucho Herrera habría indicado que los campesinos eran supuestos colaboradores de la guerrilla y habría solicitado ayuda al entonces jefe paramilitar Martín Llanos, comandante de esa estructura ilegal.

Posteriormente, dentro de las versiones conocidas por la justicia, alias “Ojitos”, también exintegrante de las ACC, aseguró que el trasfondo del caso estaría relacionado con un presunto interés en las tierras de sus vecinos en Fusagasugá, señalando que Herrera supuestamente buscaba quedarse con esos predios.

Estas afirmaciones hacen parte del material probatorio en verificación dentro del proceso bajo la Ley 600, por lo que las autoridades judiciales aún deben contrastar los testimonios y demás pruebas antes de adoptar una decisión de fondo, manteniéndose la presunción de inocencia de los investigados.