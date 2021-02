Agéndese: estos son los estrenos de Netflix para el mes de marzo

Netflix hizo oficial sus estrenos para el mes de marzo en la plataforma. Entre películas y series se llevan las miradas para este tercer mes del 2021.

Entre lo más destacado está: Sky Rojo, Quién Mató a Sara, Karate Kid, Haunted, entre otros.

Lea también:

Los estrenos para marzo:

Series:

Marzo 9

'La casa flotante'

Marzo 10

'Boda o hipoteca'

Marzo 12

'The One'

'Paradise PD: Parte 3'

Marzo 17

'El caso Wesphael: Conmoción en Bélgica'

Marzo 19

'Sky Rojo'

'Formula 1: Drive to Survive': Temporada 3

Marzo 22

'Navillera'

Marzo 24

¿Quién mató a Sara?

Marzo 25

'Millennials: Temporada 3'

Marzo 26

'Los Irregulares'

'Nailed It!: Problema doble'

Marzo 31

'Haunted: Latinoamérica'

Películas

Marzo 1

'Karate Kid'

'Karate Kid II'

'Karate Kid III'

'La noche del demonio: La última'

Marzo 2

'Sexy por accidente'

Marzo 3

'Moxie'

Marzo 5

'Lavaperros'

Marzo 8

'Halloween'

Marzo 11

'Akelarre'

Marzo 12

¡Hoy sí!

Marzo 13

Johnny English 3.0

Marzo 19

Sin hijos

Marzo 26

Un viaje pesado

El campamento de mi vida

Ni de coña

Documentales y especiales

Marzo 1

'Biggie: I Got a Story to Tell'

'Connected'

Marzo 3

Mark Hoffman: Un falsificador entre mormones

Marzo 5

'Nevenka: Breaking the Silence'

Marzo 10

Last Chance U: Basketball

Marzo 15

'Es personal'

Marzo 16

RebellComedy: Raus aus'm Zoo

Marzo 17

Operación Varsity Blues: Fraude universitario en EE. UU.

Marzo 24

Seaspiracy: La pesca insostenible

Niños y familia

Marzo 5

'Fabuloso vocabulario: Temporada 5

'Los fantasmas de la ciudad'

Marzo 16

'Waffles y Mochi'

Marzo 19

'Alien TV': Temporada 2

'Country Comfort'

Marzo 22

La casa con un reloj en sus paredes

Marzo 30

'Los Octonautas y el Cinturón de Fuego'

Marzo 31

Las travesuras de Peter Rabbit

Anime

Marzo 4

Titanes del Pacífico: Tierra de nadie

Australia está asolada por los kaijus. Dos hermanos que abordan un jaeger en busca de sus padres encuentran aliados, nuevas criaturas y oscuros personajes.

Marzo 18

B: The Beginning: Temporada 2: Sucesión

Marzo 25

DOTA: Sangre de dragón