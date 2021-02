Gobierno le pide a la JEP esclarecer cifras sobre falsos positivos

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, hizo un llamado para que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, presente los resultados de sus investigaciones sobre posibles nuevos casos de falsos positivos.

Ceballos advirtió que este tribunal debe verificar desde el origen cada una de las posibles nuevas víctimas y decir si fueron desaparecidos o afectados por otro delito.

"No se trata solo de estadísticas. Estamos hablando de personas, no de números. Puede haber bases de datos con cifras posiblemente diferentes, pero no basta (…) se podrá hablar de nuevos casos de falsos positivos una vez la JEP identifique individualmente las posibles víctimas, yendo más allá de informaciones contenidas en bases de datos no verificadas".

Ademas pidió que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas haga seguimiento a las sanciones impuestas en el marco del trabajo de la JEP, para poder tener resultados ágiles de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en cada uno de los casos existentes y de los posibles nuevos hallazgos.