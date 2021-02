Unesco pide declarar vacunas como bien público mundial

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, pidió que las vacunas contra el coronavirus sean consideradas un bien público mundial para que se distribuyan equitativamente a nivel global y no queden reservadas solo para países ricos.

Azoulay señaló que “los más vulnerables no están protegidos” ya que 130 países del mundo siguen sin recibir vacunas. La directora estimó que, si bien las vacunaciones se perciben con alivio general, debe haber más solidaridad para que las jornadas se extiendan a todo el mundo.

La petición se realizó durante una reunión junto a la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Columbia cuyos directores recordaron que varios países ricos han reservado suficientes vacunas para inmunizar de dos a cinco veces a toda su población.

Los organismos advierten que muchos países en desarrollo no van a comenzar las vacunaciones este año si las cosas no cambian, esto a pesar de los compromisos de los países miembros del G7.

Tedros Adhanom, director general de la OMS, reiteró que la pandemia no será erradicada “en ningún sitio si no la erradicamos de todas partes La equidad en materia de vacunas no es solo una acción justa, sino la mejor forma de controlar la epidemia, de restablecer la confianza y de relanzar la economía mundial".