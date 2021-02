MinSalud desmiente a Claudia López: variante brasileña no está en Bogotá

Luego de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmara que desde el pasado 2 de enero la variante brasileña del COVID-19 estaba circulando por la capital, el ministro de Salud Fernando Ruiz desvirtuó lo dicho por la mandataria, con una "corrección epidemiológica necesaria para los bogotanos"

"Hasta las 9 de la noche de hoy (viernes 12 de diciembre), no se ha detectado la introducción del linaje brasilero (P1) en Bogotá. Todos los casos reportados son del departamento del Amazonas. De estar, no sería el linaje dominante", explicó el jefe de la cartera sanitaria.

Además, respecto a lo último mencionado por el ministro, desde el Instituto Nacional de Salud (INS) plantearon que "aún con la hipótesis de que cualquiera de las 4 variantes de especial interés (brasileña, británica, sudafricana) estuviera circulando en en Colombia, éstas no son dominantes y no explican la situación epidemiológica de ninguna ciudad del país". Esto quiere decir que aunque se confirmara su circulación, no impactaría drásticamente el aumento o descenso de contagios, como lo ha sugerido la mandataria.

Finalmente, sobre el tema de la variante como tal y su control y seguimiento en el Amazonas colombiano, el INS entregó un parte de tranquilidad, al señalar que se está en constante vigilancia de estos casos.