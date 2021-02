Piden a la Registraduría autorizar recolección de firmas digitales

En las últimas horas la Registraduría Nacional suspendió el trámite de las solicitudes de revocatoria de mandato de gobernadores y alcaldes hasta tanto el Ministerio de Salud no brinde un concepto sobre la viabilidad de la entrega de los formularios y el proceso de recolección de firmas. Ante esto, el senador Roy Barreras, promotor del referendo #ChaoDuque, pidió al registrador que responda la solicitud con la que busca se autorice la recolección de firmas digitales, teniendo en cuenta la situación que se vive por cuenta de la pandemia.

“…Solicitamos respetuosamente a la Autoridad Electoral que se pronuncie de manera autónoma sobre nuestra solicitud. Unas de las tantas consecuencias perversas de la pandemia ha sido el riesgo de la instalación de Gobiernos autocráticos e iliberales; la limitación de la democracia en el mundo, el endurecimiento de regímenes totalitarios y el recorte de las libertades ciudadanas. Que Colombia no siga esa deriva, que no se silencie a los ciudadanos y se permita la expresión digital de nuestro descontento. Que la democracia no muera también con la pandemia”, indicó el congresista.

Actualmente hay radicadas 58 solicitudes de revocatoria contra mandatarios como la de Bogotá, el de Medellín, Cartagena, Cúcuta y Manizales. La Registraduría estima que para adelantar ese número de iniciativas deberá solicitar al Ministerio de Hacienda cerca de doscientos mil millones de pesos ($200.000.000.000).

Según la organización electoral, para que la solicitud de revocatoria sea admitida plenamente los promotores, una vez entregados los formularios, deben recolectar en un término de 6 meses, el 30% de los votos obtenidos el mandatario en su elección.